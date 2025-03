Per l’8 marzo a Ponti sul Mincio un pomeriggio di pasticceria

PONTI SUL MINCIO -Festa della donna speciale, con un evento che unisce creatività, passione e tradizione dolciaria. Sabato 8 marzo, infatti, in Sala delle Colonne andrà in scena un esclusivo laboratorio di pasticceria con la rinomata pastry chef Marianeve. “L’arte della dolcezza: creare, innovare, sorprendere”: l’iniziativa è promossa dal Comune col patrocinio della Commissione pari opportunità dell’Alto Mantovano, organizzata grazie alla collaborazione dei consiglieri Sara Boschetti e Jennifer Schiavon e all’importante supporto dell’associazione “Il Castello”. Un appuntamento che celebra l’arte pasticcera come metafora della versatilità e della creatività femminile. «Per questa ricorrenza abbiamo voluto creare un appuntamento dalle donne per le donne. Tutti i giorni ciascuna di noi, nel suo piccolo, si adopera per affermare i propri diritti e la propria importanza, ma sabato avremo l’occasione di rilassarci preparando insieme dei bellissimi e buonissimi dolci»: così Boschetti, esponente dell’amministrazione con delega a cultura ed eventi. La pasticceria non è solo tecnica, ma anche emozione e con il laboratorio si cercherà di esplorare la cucina come forma di espressione: un linguaggio che racconta storie e trasmette sentimenti attraverso sapori e consistenze.