Castiglione, parte la raccolta firme contro il progetto del biometano a Grole

CASTIGLIONE – Tanta la partecipazione, all’oratorio di Grole, per l’assemblea pubblica indetta dai cittadini per discutere degli eventuali rischi collegati al progetto per la realizzazione dell’impianto di biometano. Per l’occasione, dal comitato “No polo logistico” capitanato da Franco Tiana, è stata lanciata anche una petizione per negare l’autorizzazione del suddetto impianto. Al termine dell’incontro gli attivisti hanno avanzato al Comune la richiesta di esprimersi negativamente sull’ipotesi del biometano nella frazione. Diverse le ragioni del ‘niet’ all’impianto, come sottolineato dagli organizzatori in un documento: «L’area individuata è agricola con vincolo di inedificabilità; in via Finzi, già in passato, era stata individuata la sede di una discarica di rifiuti speciali fortemente contrastata dai cittadini di Grole che convinsero i proponenti a ritirare la domanda; questo progetto da 52mila tonnellate di conferimento, è ben lontano da un impianto di piccole dimensioni al servizio delle singole aziende locali agroindustriali, agricole e zootecniche».