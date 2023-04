Piante danneggiate ed escrementi nel parco di via Dugoni

SAILETTO (Motteggiana) A dire di alcuni cittadini, da diverso tempo, all’interno dei giardinetti pubblici situati in via Dugoni a Sailetto di Motteggiana, si verificherebbero episodi di maleducazione e danneggiamenti agli esemplari arborei presenti all’interno del parco. Una situazione che sebbene limitata all’area verde in questione richiederebbe al contempo l’attenzione delle autorità competenti. Gli stessi cittadini infatti lamenterebbero la presenza di buche, di escrementi sparsi per l’area e come dimostrato dall’immagine, di danneggiamenti agli esemplari arborei presenti nel parco. A tal riguardo, sarebbe intenzione degli stessi cittadini richiedere all’amministrazione comunale di Motteggiana maggiori controlli e analogamente, l’installazione di telecamere o foto trappole. Una situazione al momento non grave che potrebbe però trovare risoluzione con le proposte avanzate dalla cittadinanza. (c.f.)