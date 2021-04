Più lavori del previsto a Castiglione, grana ex casa del fascio

CASTIGLIONE – È una mezza grana quella che il Comune in questi giorni si sta trovando ad affrontare in merito ai lavori previsti sull’ex casa del fascio, oggi sede dell’Arci Dallò. Gli interventi necessari per rimettere in sesto il palazzo nel cuore di Castiglione infatti sono molto più consistenti di quanto si pensava in un primo momento, con il rischio che anche il costo degli interventi possa essere superiore al milione di euro preventivato.

La situazione al momento è piuttosto ingarbugliata. Spiega il sindaco Enrico Volpi che nel corso delle ultime settimane Comune e tecnici hanno eseguito un paio di sopralluoghi proprio in vista degli interventi. «Purtroppo – spiega il sindaco – abbiamo constatato che i lavori da eseguire, se vogliamo che il palazzo venga sistemato a dovere, sono ben di più di quanto si pensava. Ad esempio gli impianti idrico, elettrico, del gas: sono tutti completamente da rifare. I solai pure: si pensava che la situazione fosse un po’ migliore, invece anche quelli sono da rifare da cima a fondo. Penso che in sostanza il palazzo, al culmine degli interventi, rimarrà più o meno una scatola vuota. Si tratta di un palazzo di grande pregio e bellezza che vogliamo duri nel tempo».

Al momento quindi il Comune sta lavorando per quantificare, dal punto di vista sia ingegneristico sia economico, a quanto ammonti l’aumento degli interventi. E, nel frattempo, è in attesa di conoscere se la Regione concederà il contributo di mezzo milione di cui ha fatto richiesta (e riguardo al quale nel consiglio comunale di lunedì sera ha chiesto novità anche il capogruppo del Pd Maurizio Caristia). Il costo degli interventi secondo i progetti iniziali si aggira intorno al milione di euro, che però potrebbero aumentare in considerazione dei maggori interventi necessari.

Nel frattempo il circolo Arci, che ha la propria sede nel palazzo, è in attesa di un incontro con il sindaco per definire i vari passi da compiere e proprio vista l’attesa ha rinviato l’assemblea dei soci dal 24 aprile all’8 maggio. Per oggi infine è prevista l’apertura. Questi gli orari: giovedi 18-21.30; venerdì, sabato e domenica 17-21.30. Prenotazione posti: Whatsapp 324-9932314.