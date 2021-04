Il 2 maggio giornata dedicata al recupero dei rifiuti abbandonati

ROVERBELLA – Iniziato il conto alla rovescia a Roverbella per l’edizione 2021 dell’iniziativa denominata “No all’abbandono dei rifiuti” che s’inserisce tra i vari appuntamento predisposti in occasione della Giornata del verde Pulito.

In cabina di regia di questo atto di impegno civico oltre che ambientale posto in calendario domenica 2 maggio ci sarà ancora una volta il Comune di Roverbella, #Roverlinda e l’Agesci 1 Roverbella..

Per coloro che desiderano partecipare il programma della mattinata prevede alle 8,45 il ritrovo al campetto dietro la chiesa del capoluogo roverbellese.

L’evento in questione è un’occasione per dare un contributo attivo e personale al problema dell’abbandono dei rifiuti.

«Parteciparvi – sottolinea il sindaco, Mattia Cortesi – significa dedicare un po’ del proprio tento ad un gesto di attenzione verso la cura dell’ambiente e del verde pubblico per dare un contributo ed un segnale forte contro il degrado e la mancanza di senso civico e di educazione».

«Un gesto – prosegue il primo cittadino roverbellese – di attenzione per l’ambiente del quale il Gruppo Scout Roverbella 1 si rende portavoce: perché ogni Scout cerca di lasciare questo mondo un po’ migliore di come l’ha trovato».