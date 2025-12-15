Più sicurezza e contrasto allo spaccio: nella Bassa intensificata la prevenzione

BASSO MANTOVANO – Il problema della sicurezza è sempre più sentito nel territorio mantovano in generale e dell’Oltrepò in particolare: nei giorni scorsi abbiamo raccontato l,a situazione di Ostiglia ma anche a Borgo Mantovano, Poggio Rusco e Magnacavallo sono stati intensificati i controlli di polizia locale in particolare per contrastare lo spaccio di stupefacenti.

In un post di un paio di giorni fa il sindaco di Borgo Mantovano Alberto Borsari ha spiegato che «la nostra polizia locale Destra Secchia Centrale (che opera nei Comuni di Borgo Mantovano, Poggio Rusco e Magnacavallo ndr) sarà sempre più impegnata tra le altre cose in servizi in borghese e in operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre per rafforzare il nostro regolamento di polizia urbana abbiamo approvato tempo fa in Consiglio comunale uno specifico articolo sul daspo urbano. Questo prevede che per chi compie illeciti in luoghi pubblici come ubriachezza molesta, accattonaggio insistente, commercio abusivo scatti il divieto di accesso in aree sensibili dei nostri Comuni come scuole, parchi, edifici istituzionali e luoghi di culto, cimiteri, e altri ancora». Un azione di controllo che dunque si intensifica e che diventa una priorità al di là delle convinzioni politiche: «Il bisogno di sicurezza per i nostri cittadini non deve essere oggetto di nessuna bandierina politica, deve esserci e basta – conclude Borsari – Fondamentale è il continuo e proficuo rapporto con le forze dell’ordine,lavorando sempre a loro fianco sostenendoli nell’interesse dei nostri cittadini».