Borgo Mantovano: importanti lavori di sistemazione a Revere e Villa Poma

BORGO MANTOVANO – Conclusione in questi giorni per una serie di lavori di sistemazione e manutenzione urbana nel territorio di Borgo Mantovano: a tirare le somme dei lavori fatti finora è il sindaco Alberto Borsari che, ha spiegato, «sono terminati gli interventi di riasfaltatura e nuova segnaletica di Via Arvati (foto) e della relativa piazza vicino alle scuole primarie di Villa Poma. Un intervento di manutenzione in uno dei luoghi più frequentati della nostra comunità. Inoltre – aggiunge Borsari – in questi giorni, con gli ultimi interventi sulla segnaletica orizzontale, sono stati completati i lavori di tutta l’area di Revere che va da Via Dei Poeti, Via Allende, Via Ugo Foscolo, Via della Resistenza ed altre ancora: in sostanza vasche di laminazioni per limitare gli allagamenti, asfaltature ,nuove reti di sottoservizi e segnaletica. Contributi governativi e risorse del nostro bilancio per un intervento molto complesso e molto importante».

Ultimo intervento messo in atto in questi giorni la risistemazione del parcheggio del cimitero di Revere con la realizzazione di una nuova asfaltatura e di una nuova segnaletica orizzontale.