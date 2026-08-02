Ciclismo – Maria Acuti è d’argento nella cronosquadre tricolore

MANTOVA Si ferma a un passo dal poker tricolore la corsa di Maria Acuti nel Campionato italiano Juniores di cronosquadre disputato a Codroipo (Udine). Dopo i successi del 2024 e del 2025 con il Team Biesse Carrera, le “orange” stavolta hanno conquistato la medaglia d’argento con il quartetto composto dalla 18enne ostigliese, Alessia Locatelli, Elisa Bianchi e Melania Minichino, che hanno coperto i 14,5 chilometri in 18’49″67. A precederle, di soli 10 secondi, è stata la Bft Burzoni VO2 Team Pink, nuova campionessa d’Italia. Per Maria resta comunque un altro risultato di prestigio che prolunga una stagione ricca di soddisfazioni. Dopo qualche giorno di meritato riposo tornerà in gara il 19 agosto ai Mondiali su pista di Zolder, in Belgio. Sempre tra le Juniores buon nono posto per la formazione Mendelspeck, con una positiva prova della virgiliana Giulia Santella. Tra le Allieve, il Gioca in Bici Oglio Po ha chiuso quarto con il team A, del quale faceva parte Elisa Traldi, e ottavo con il team B, con Emma Traldi e Beatrice Costa. Oggi spazio al Memorial Learco Guerra di Bagnolo San Vito per i Giovanissimi (ore 16.30), mentre le altre categorie saranno impegnate fuori provincia tra Dro, Brugnato, Vaprio d’Agogna e Piove di Sacco.