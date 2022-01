Ponte di San Benedetto. Partiti i lavori di consolidamento della sponda. Varo della seconda arcata nel week-end

SAN BENEDETTO PO Il varo della seconda arcata potrà riprendere già nel weekend: dopo la sospensione dei lavori per alcuni problemi sulla sponda nord del fiume, la riunione di ieri tra Provincia, Aipo, Fagioli Spa e Toto Spa ha dato il via libera alla soluzione progettuale pensata da quest’ultima per sbloccare l’ultima fase di realizzazione del tratto in alveo del nuovo ponte. Da oggi iniziano le lavorazioni di consolidamento spondale e, nel giro di 4/5 giorni si potrà procedere al varo, ovviamente salvo imprevisti.