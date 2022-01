Basket serie C Silver – Gabrielli: “Bravo San Pio X, ma ora arriva il difficile”

MANTOVA La corazzata San Pio X ha concluso la fase di qualificazione della C Silver lombarda con il successo, colto venerdì sera, al Dlf sul Manerbio di Maxi Moreno. La squadra allenata da Marco Gabrielli ha chiuso al comando nel girone Verde 1 a quota 22 punti. Su 14 gare, 11 vittorie e solo tre sconfitte.

«La fase di qualificazione ha dato delle risposte incoraggianti per quanto ci riguarda – spiega il tecnico – E’ da agosto, quindi dall’inizio degli allenamenti, che lavoriamo. Ora ci attende una fase ben più importante e impegnativa contro le compagini dell’altro girone, il Verde 2, che sono forti, hanno tradizione e anche una buona disponibilità sul piano economico. Seconda fase nella quale ci portiamo i punti conquistati nella prima. Il nostro girone Verde 1 ha detto che in campo vi è stato molto equilibrio tra le contendenti. Bastava un passo falso e ti ritrovavi indietro in classifica. Sono molto contento per il comportamento della squadra, dei senior, ma lo sono fortemente per quello dei ragazzi, ad esempio Brusini, Cattelani e Prati. Un gruppo squadra che sino ad ora ha fatto davvero bene».

Ricordiamo che nel girone Verde 1 sabato si recupera Monteclarense Montichiari-Almac Viadana: super sfida con in palio il secondo posto. Martedì prossimo invece tocca a Junior Curtatone-Negrini Quistello.