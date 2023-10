Pallavolo serie B2 f – Volano conquista il Memorial Righetti

Stradella Il sesto Memorial Matilde Righetti ha regalato spettacolo ed emozioni, come ogni anno. Domenica, nella palestra di Stradella, è andato in scena il triangolare che vedeva al via le locali della Davis di B2 e due formazioni di serie B1: il Rothoblaas Volano di Trento e la Pallavolo Don Colleoni di Trescore Balneario (Bg). La vittoria del torneo è andata al Volano, ma complimenti anche alla squadra bergamasca del Don Colleoni per il gioco espresso in tutto il torneo e alla Davis per aver messo duramente alla prova, in tutti i set disputati, le due compagini di categoria superiore. Premio come miglior centrale del torneo ad Alice Benetti della Davis. Un pubblico numeroso e partecipe, tanta pallavolo di eccellente qualità e tre squadre composte da ottime giocatrici sono stati gli ingredienti di una bellissima giornata di sport, per ricordare la giovane atleta della Davis Matilde Righetti. Durante il torneo è stato possibile dare un contributo in favore della Fondazione Bianca Garavaglia Ets, per l’aiuto è il sostegno di iniziative operanti nel campo dei tumori infantili.