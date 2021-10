Ponte sul canale Fissero Tartaro a Sustinente, ok al progetto di fattibilità

MANTOVA Approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica di ristrutturazione del ponte lungo la provinciale 79 sul Canale Fissero – Tartaro a Sustinente del costo complessivo di 730 mila euro.

Il ponte attraversa il Canale Fissero-Tartaro in corrispondenza dell’intersezione con il Canal Bianco. La Provincia di Mantova, nell’ambito di una campagna conoscitiva sullo stato di conservazione e adeguatezza delle principali strutture, ha inserito questo ponte tra quelli su cui intervenire.

Il progetto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino della capacità portante del manufatto.

L’opera è inserita nel programma triennale dei LL.PP. 2021-2023 all’annualità 2022.

La spesa complessiva di 730.00 euro è finanziata da Regione Lombardia per 343.000 euro mentre per la parte restante pari a 387 mila euro si è candidato il progetto sul finanziamento del Decreto Ministeriale n. 225, pubblicato in GU del 16 luglio 2021.

Il ponte oggi presenta un’unica carreggiata a due corsie a doppio senso di marcia e si sviluppa su tre campate di luce 22.90 metri, 48.80 metri e 23.30 metri.

L’impalcato è formato da nove travi in cemento armato precompresso prefabbricate, collaboranti con una soletta in calcestruzzo gettata in opera, realizzato secondo lo schema classico di trave Gerber appoggiato sulle spalle e su una coppia di pile posizionate dentro all’alveo del Canale Bianco.

Le criticità attuali sono rappresentate dal vistoso degrado della pavimentazione in corrispondenza dei giunti, sia sulle spalle che sulle seggiole Gerber, dall’accumulo di materiale organico sul bordo del cordolo e dal cattivo stato di conservazione dello stesso cordolo.

Con l’intervento verranno sostituiti i giunti di dilatazione, rifatta la pavimentazione del piano viabile, ripristinati i cordoli e il sistema di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma.

Altre lavorazioni riguarderanno il ripristino delle superfici in calcestruzzo ammalorate di impalcato, spalle e pile.