Porto Mantovano: potenziare e ampliare gli impianti sportivi

PORTO MANTOVANO Riportare lo sport e la cultura del movimento al centro dell’agenda politica comunale. Questa la materia al centro dell’importante incontro tenutosi in municipio a Porto Mantovano tra il sindaco Maria Paola Salvarani, gli assessori comunali e Federica Picchi, recentemente nominata Sottosegretario a Sport e Giovani in Regione Lombardia.

La Picchi, che dal mese di luglio ha assunto l’incarico regionale con competenze su sviluppo e promozione dell’attività sportiva, associazionismo sportivo, impiantistica sportiva e politiche per i giovani, ha accolto con grande interesse le proposte avanzate dall’amministrazione Salvarani.

Durante la riunione, la Salvarani ha illustrato gli obiettivi prioritari del Comune, focalizzati principalmente sull’ampliamento e il potenziamento delle strutture sportive esistenti, al fine di garantire il benessere psico-fisico di tutti i cittadini attraverso un accesso sempre più diffuso alle attività sportive.

Tutti concordi quindi nel credere che lo sport rappresenti un veicolo capace di generare ricadute sanitarie, sociali e relazionali, rafforzando elementi imprescindibili per lo sviluppo sostenibile di una società quali inclusività, accessibilità, divertimento e benessere. Successivamente, il sottosegretario Picchi, accompagnata dal sindaco e dagli assessori, ha effettuato un sopralluogo negli impianti sportivi del territorio.

La visita ha permesso di toccare con mano la qualità delle strutture attualmente a disposizione e di incontrare le realtà aggregative e sportive locali, che rappresentano il cuore pulsante della comunità. Al termine dell’incontro, la Picchi ha espresso grande soddisfazione per i progetti e le ambizioni della nuova amministrazione, sottolineando come lo sport e le politiche giovanili siano essenziali per il benessere e la coesione sociale della comunità.

«Porto Mantovano ha dimostrato di avere una visione chiara e lungimirante – ha dichiarato il sottosegretario – e sono certa che con il sostegno della Regione Lombardia questi progetti potranno concretizzarsi, offrendo opportunità straordinarie ai giovani e a tutti i cittadini». A conclusione della giornata, la Salvarani ha ringraziato la Picchi per la disponibilità e l’attenzione mostrata, ribadendo l’impegno della sua amministrazione nel mettere al centro del programma il benessere dei giovani e la promozione dello sport, «veri pilastri per una comunità sana e inclusiva».

L’offerta sportiva di un territorio rappresenta, di fatto, una delle principali determinanti della pratica da parte dei cittadini. In Italia, l’ultimo censimento degli impianti sportivi redatto da Sport e Salute ha individuato in modo capillare su tutto il territorio nazionale un totale di circa 77.000 infrastrutture dedicate allo sport.