Nuoto – I mantovani in grande spolvero agli Italiani Giovanili

RICCIONE Si sono conclusi i Campionati Italiani Giovanili con ottimi risultati da parte dei cinque mantovani al via. La medaglia è arrivata grazie a Leonardo Bergomi della Canottieri Baldesio. Mercoledì, nella giornata di chiusura, ha vinto l’argento laureandosi vice campione italiano, categoria Juniores 2007, nei 50 rana. Ha terminato la sua gara in 27.81 alle spalle di Lorenzo Fuschini (Imolanuoto) con 27.61. Sul terzo gradino con il bronzo Alessio Bimbatti della Ferraranuoto in 27.82. Leonardo come accredito aveva il tempo di 27.79 e arrivava dal titolo regionale (27.92). Grande gioia di tutta la Baldesio e della prof Anna Pecchini.

Il fratello Alessandro, tesserato per l’Asola Nuoto, e il compagno di squadra Brando Feudatari hanno migliorato i propri personali. Ale, 13 anni, ha dimostrando di essere capace di tenere i nervi saldi e restare concentrato in una competizione di assoluto livello. Sia nei 100 (settimo in 59.18) che nei 200 farfalla (settimo in 2.13.38) si è piazzato nella top ten italiana della categoria Ragazzi 14. Bene anche nei 50 stile con 25.40 e nei 100 in 55.06. Anche Brando continua a migliorare i suoi personali nella categoria Juniores ed è già in gran spolvero per la gare estive in vasca lunga. Nei 100 dorso ha chiuso in 55.06 e nei 50 dorso in 25.32, per poco fuori dalla top ten, ma staccando il pass per i Campionati Italiani Assoluti. Non possono che essere soddisfatti il prof Ercole Vecchi e tutto lo staff tecnico dell’Asola Nuoto. Per quanto riguarda il Viadana Nuoto, applausi per un ottimo Matteo Gelain che tra gli Juniores nei 50 farfalla si è piazzato nei migliori 10 con il nono tempo e il personale (24.83). Nuovo primato anche nei 100 farfalla in 55.71, mentre ha eguagliato il suo record nei 50 stile con 23.72. Bene anche nei 100 stile (51.94) e 200 misti (2.06.85).

Nel settore femminile, la junior classe 2010 Brenda Bonzanini, di Ostiglia ma tesserata per il Padova Nuoto, al suo debutto agli Italiani ha chiuso con una buona prestazione la gara dei 50 stile libero con 27.22.