Vogliono la terza dose senza avere fatto la seconda: lite nell’hub della Favorita

MANTOVA – Mantova Si sono messi a litigare animatamente all’interno dell’Hub vaccinale della Grana Padano Arena e alla fine qualcuno ha chiamato la Polizia. Motivo della lite non era l’eventuale lunga attesa in coda né polemiche da No Vax o simili, chi si è messo a litigare con gli operatori voleva che gli venisse somministrata la terza dose anche se non risultava avesse ricevuto la seconda. A costringere all’intervento gli agenti di una Volante ieri pomeriggio è stato un nucleo familiare di nordafricani, i quali si sono visti respingere la loro richiesta di terza dose perché avrebbero intrapreso un percorso vaccinale al di fuori dell’Unione Europea che non viene riconosciuto dal nostro sistema sanitario. È comunque bastata la presenza degli agenti a calmare gli animi. Il gruppo di nordafricani pro-vax dovrà intraprendere un percorso vaccinale che rientra nei parametri del nostro sistema sanitario per potere eventualmente accedere alla somministrazione della terza dose o booster.