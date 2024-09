Basket – L’Artes S. Pio X centra l’accesso in Eccellenza U17

Mantova Grande soddisfazione in casa San Pio X. L’Under 17 biancorossa, guidata dallo staff tecnico composto da coach Ciro Tosetti e dai vice Giovanni Adami e Daniele Simoni, conquista l’accesso al campionato Under 17 Eccellenza 2024/25. Questo importante risultato è arrivato lo scorso sabato grazie alla netta vittoria nello spareggio con Orzinuovi per 90-52. I virgiliani se la vedranno così coi migliori settori giovanili della Lombardia (nonché alcuni dei migliori d’Italia) come quelli di Olimpia Milano, Cantù, Vanoli Cremona, Brescia, Varese e Bergamo. I giocatori classe 2008 e 2009 dell’Artes SPX Mantova saranno gli unici rappresentanti della provincia di Mantova in questa categoria, a dimostrazione del grande lavoro svolto dal club del presidente Diego Cavalli. Coach Ciro Tosetti commenta così l’accesso all’Eccellenza: «I ragazzi sono stati bravissimi. Ci siamo preparati intensamente dopo tre settimane di allenamenti mattutini. Siamo davvero felici per questo risultato».