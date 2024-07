Porto Mantovano: priorità e lavori urgenti, ricognizione su tutto il patrimonio

PORTO MANTOVANO Quali le opere più urgenti e quando metterle in atto. Questo uno degli obiettivi della nuova amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Paola Salvarani. Amministrazione che, appunto, nel corso degli ultimi giorni ha dato mandato agli uffici competenti di passare in rassegna tutto il patrimonio pubblico del Comune, al fine di elaborare un piano con il quale decidere quali opere realizzare in via prioritaria e quali, invece, solamente in un secondo momento.

«Anche nel corso della campagna elettorale – spiega Salvarani – abbiamo puntato molto sul fatto che la manutenzione del patrimonio pubblico di Porto avesse bisogno di maggiore attenzione. Cosa che riteniamo a tutti gli effetti vera. Ma ovviamente alle parole bisogna far seguire i fatti. Ed è per questo motivo che ora, dopo l’insediamento, abbiamo deciso di procedere con una ricognizione generale di tutto il patrimonio del Comune di Porto Mantovano».

Rientrano così sotto la lente d’ingrandimento dell’ente locale il municipio, le scuole, i parchi e le aree verdi e in generale tutte quelle strutture del Comune di Porto. Compresa la rete stradale.

«Nel giro di alcune settimane – spiega Salvarani – saremo in grado di conoscere con precisione con quali opere procedere in via prioritaria, così da rendere effettiva la manutenzione e la cura del patrimonio comunale che abbiamo promesso ai cittadini».

Tra le varie strutture che rientrano nella ricognizione avviata dal Comune, vi è pure la scuola materna Drasso. Tale edificio solo alcune settimane fa era diventato oggetto di una polemica, nata sui social, tra alcuni cittadini e l’ex sindaco Massimo Salvarani. Tali cittadini – per la maggior parte genitori di alunni frequentanti la Drasso – avevano sottolineato il fatto che per gran parte dello scorso anno i piccoli alunni avessero seguito le lezioni in spazi comuni e corridoi della scuola, a causa di vari problemi come infiltrazioni e simili. Dal canto suo l’ex sindaco aveva illustrato i recenti e imponenti lavori che hanno interessato il plesso scolastico.