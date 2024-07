“Ronco Music Sport” in memoria di Giulio Giovannoni

RONCOFERRARO Sabato 20 luglio nell’ambito della manifestazione “Sere…in festa” a Roncoferraro si terrà il concorso canoro “Ronco Music Sport”, organizzato dal Circolo Serenissima e Asd Serenissima 1918, intitolato alla memoria del giornalista Giulio Giovannoni. Si esibiranno in gara ragazzi e adulti con brani cover e inediti. In giuria saranno presenti Raffaele Montanari, produttore discografico e titolare dell’etichetta Pms studio di Ravenna; Dave Rodgers, cantautore e produttore discografico noto soprattutto in Giappone; Gianni Veronesi, giornalista e conduttore di Telemantova; Gianni Bellesia, fotografo e talent scout mantovano e Gianluca Tadiello, chitarrista mantovano. Presenterà la serata il conduttore Armando Madella. Direttore artistico dell’evento è la cantautrice Jenni Gandolfi (in foto), in collaborazione con Alessandro Malavasi, che in qualità di ospiti presenteranno nuovi brani inediti.