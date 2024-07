Possono essere pericolosi per persone e animali: processionaria e bruchi, boom di segnalazioni

ALTO MANTOVANO – Nelle ultime settimane, sono state diverse le segnalazioni e le testimonianze circa lo stanziamento in alcune zone dell’Alto Mantovano di esemplari di processionaria: ultime, in ordine cronologico, quelle a Guidizzolo.

Si tratta di un bruco di una farfalla che nelle nostre zone colpisce soprattutto i pini e le querce. Il nido è ben visibile, appeso ai rami, simile ad una grande palla di cotone biancastra. I bruchi hanno la caratteristica di camminare sul terreno tutti in fila, come in una processione e sulla loro superficie hanno dei peli estremamente irritanti e pericolosi per l’uomo e per gli animali e che possono arrecare, nei casi più gravi, bruciori, eritemi, dolori, gonfiori, strani sintomi e vesciche.

Ed a proposito di bruchi, anche quelli cosiddetti neri o dei tetti, hanno fatto capolino dalle nostre parti: è il territorio di Asola quello più interessato dall’invasione anche se, come assicurato da Ats Val Padana, considerando le caratteristiche dell’insetto, non rappresenta alcun pericolo.