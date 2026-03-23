Poste Italiane: posticipo riapertura uffici postali San Benedetto Po e Guidizzolo

Poste Italiane informa che la riapertura degli uffici postali di San Benedetto Po e Guidizzolo, è stata posticipata per l’insorgere di problematiche legate alla fornitura dei materiali per il progetto Polis, che hanno portato ad un rallentamento del cantiere.

Alla riapertura degli uffici, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici e di stato civile secondo quanto previsto dal progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Si ricorda che fino alla riapertura, prevista entro fine maggio per entrambi gli uffici, per garantire la continuità di tutti i servizi, i cittadini di San Benedetto Po potranno rivolgersi presso la sede di Bagnolo San Vito sita in via Romana Zaita 5, che osserva il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35 mentre i cittadini di Guidizzolo potranno rivolgersi all’ufficio postale di Cavriana in Via Porta Antica 30 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45, il sabato fino alle 12.45