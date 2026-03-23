Tecnologia e sicurezza antisismica: Myrtha Pools firma il nuovo Parakiore Recreation and Sport Centre di Christchurch in Nuova Zelanda

Nel cuore pulsante di Christchurch, in Nuova Zelanda, un rivoluzionario progetto architettonico ridefinisce il paesaggio urbano e sociale: il Parakiore Recreation and Sport Centre. Progettato dal rinomato studio Warren & Mahoney, il complesso si distingue per i suoi rivestimenti a contrasto e le ampie pareti in vetro, che favoriscono una profonda connessione visiva tra l’attività sportiva interna e lo spazio esterno. In questo contesto di rinascita post-sisma, dove l’estetica incontra la funzionalità, si inserisce l’eccellenza ingegneristica di Myrtha Pools, protagonista indiscussa della componente acquatica del più grande centro sportivo coperto del Paese.

Il cuore dell’innovazione del Parakiore risiede nell’impiego sinergico dei sistemi modulari Myrtha Pools, soluzioni all’avanguardia che permettono di superare i limiti strutturali dell’edilizia tradizionale. Per l’area competitiva, rigorosamente conforme agli standard World Aquatics, l’azienda ha fornito una vasca da 25×20 metri e un’imponente piscina da 50 metri a 10 corsie. La massima flessibilità di utilizzo di quest’ultima è garantita dall’integrazione di un ponte e di un fondo mobili, tecnologie che consentono di riconfigurare lo spazio in pochi minuti per ospitare competizioni di alto livello o sessioni di fitness acquatico. L’elevato know-how tecnologico di Myrtha si estende anche alle aree dedicate al benessere: nelle piscine ricreative e nella Splash Pad, i fondali sono rivestiti con l’esclusiva tecnologia Myrtha SoftWalk che, unita a speciali superfici antiscivolo, offre un’esperienza tattile confortevole e standard di sicurezza senza compromessi per le famiglie. A completare l’offerta inclusiva vi è una Sensory Pool con ingresso a zero profondità, panche idromassaggio e geyser ad aria, concepita per un’esperienza profondamente terapeutica.

Il vero elemento distintivo che ha reso Myrtha Pools la scelta obbligata per questo progetto è la sua impareggiabile affidabilità strutturale in zone a rischio. In un’area geografica fortemente segnata dalla devastazione del terremoto del 2011, l’adozione della tecnologia modulare in acciaio inossidabile offre un vantaggio antisismico di importanza vitale. I pannelli in acciaio di Myrtha garantiscono una straordinaria adattabilità agli assestamenti del terreno e ai cambiamenti strutturali, permettendo all’infrastruttura di assecondare i movimenti tellurici in modo nettamente superiore rispetto alle tradizionali vasche in cemento. Questa capacità di resilienza assicura che il complesso acquatico possa rimanere sicuro e pienamente operativo anche a seguito di potenziali eventi sismici, tutelando gli atleti e l’intera comunità. Unendo un design raffinato a soluzioni ingegneristiche in grado di sfidare le forze della natura e ridurre i costi di manutenzione, il Parakiore di Christchurch diventa un modello globale di sostenibilità e sicurezza.