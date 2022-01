Premiati in videoconferenza gli studenti meritevoli delle medie

CASTELBELFORTE – La giunta di Castelbelforte ha consegnato le borse di studio agli studenti che si sono distinti «per gli eccellenti risultati conseguiti nell’anno scolastico 2020/2021, ottenendo il massimo dei voti all’esame di terza media». Oltre all’attestato di benemerenza, il riconoscimento istituito dall’amministrazione comunale e dall’Unione dei Comuni Essevum (Castelbelforte e Roverbella) ha voluto premiare con 150 euro ogni studente meritevole. La cerimonia di premiazione è avvenuta in video-conferenza, principalmente per tutelare la salute degli stessi ragazzi in un momento contrassegnato dall’aumento dei contagi da Covid, nondimeno per consentire a famigliari ed amici di poter assistere al bella iniziativa (ipotesi che in presenza sarebbe stata notevolmente contingentata); in collegamento c’erano anche sindaco di Castelbelforte, nonché nuovo vice presidente della Provincia di Mantova con delega alla Pubblica Istruzione, Massimiliano Gazzani e, in rappresentanza del corpo docente delle scuole medie “Goffredo Mameli”, la professoressa Sara Manzoli. «Vi auguriamo possiate incontrare sul vostro cammino docenti che siano in grado di trasformare gli specchi in finestre, che possano rispondere ad un insaziabile curiosità al sapere ed allo sperimentare. Non abbiate mai timore del nuovo, studiare è sinonimo di apprendere ma anche di scoprire ciò che al momento non si conosce. Ogni giovane talento necessita di “guide ispiratrici” e “custodi” che ne proteggano le fragilità, perciò, permetteteci di ringraziare sia i docenti che le famiglie. Il vostro successo è anche merito loro». Sono le parole pronunciate dal vicesindaco Stefano Bauli, che in apertura di cerimonia aveva chiesto alle persone in collegamento di unirsi con l’amministrazione in un simbolico abbraccio virtuale condito da un applauso di incoraggiamento al “nonno vigile” del paese «che tante volte ci ha aiutato ad attraversare la strada per accedere alle scuole». Di seguito l’elenco dei premiati dall’assessore Anna Visintin: Alessio Francesco Besutti, Vittoria Gaoli, Gaia Gorni, Anna Meneghello, Greta Remelli, Maria Vittoria Rossi e Asia Zandonà.

Matteo Vincenzi