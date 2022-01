“La diversità un valore”: il Comune di Curtatone ricorda la Shoah

CURTATONE – Curtatone Il Comune di Curtatone ricorderà la tragedia della Shoah: giovedì 27 gennaio sarà, dunque reso onore alla Giornata della Memoria con una piccola cerimonia a Corte Spagnola.

Un momento di raccoglimento per non dimenticare quanto accaduto e, soprattutto, evitare che si possa nuovamente ripetere l’orrore dell’Olocausto: a questo scopo nasce la volontà di ricordare, in occasione della Giornata della Memoria, le vittime delle atrocità naziste.

Giovedì mattina, dunque la dottoressa Elena Danieli, dipendente del Comune di Curtatone (settore Cultura) e guida turistica di Mantova e provincia, commemorerà, nell’anniversario dell’apertura dei cancelli di Auschwitz, coloro che furono calpestati, violati, offesi e umiliati da quella folle ideologia di morte, affinché si comprenda che la diversità non è un male, ma un valore da apprezzare, coltivare e capire. Finché il diverso sarà considerato pericoloso, cattivo e fastidioso, infatti, sarà aperta la strada perversa del razzismo, della non comprensione, dell’esclusione, ricordano da Corte Spagnola.

La cerimonia, con inizio alle ore 12.30, si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid, presso il giardino del municipio.