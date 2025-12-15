Presepi protagonisti a Curtatone: porte aperte alla tradizione e alla creatività

CURTATONE – Continua la marcia di avvicinamento al Natale e tante sono gli eventi tesi a raccontare non solo la nostra tradizione cristiana ma anche della civiltà contadina da cui proveniamo. Tra i simboli più rappresentativi della cultura italiana primeggia il presepe, vera e propria eredità culturale capace di connettere la storia con tradizione e modernità, spiritualità e materialità. In quest’ottica s’inserisce anche l’iniziativa scattata in questi giorni a Curtatone. Una giuria selezionata visionerà, previo prenotazione entro il 26 dicembre telefonando al numero 3382865185 o via mail all’indirizzo ale67aa@libero.it , i presepi dei cittadini di Curtatone nell’ambito del lodevole progetto promosso dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. La prima rassegna “I Magi bussano alle porte di Curtatone” avrà come anno sperimentale proprio questo Natale, trasformando i cittadini in veri espositori immersi tra i loro presepi artigianali. «Stasera (ieri per chi legge, ndr) abbiamo bussato alle prime famiglie che hanno aderito alle iniziative, e devo dire che le loro realizzazioni, tutte suggestive, hanno offerto una varietà di stili e interpretazioni personali e dettagliate della Natività che hanno subito trovato l’elogio della commissione giudicante – fa sapere Alessandro Martini della Pro Loco -. Con “I Magi bussano a Curtatone” abbiamo voluto creare un vero e proprio itinerario artistico e spirituale in grado di coinvolgere l’intero territorio, e la risposta dei cittadini è stata veramente incoraggiante». Il 6 gennaio, al Santuario delle Grazie, verrà premiato il presepe più caratteristico con un premio a tema natalizio. I presepi potranno essere all’interno o all’esterno di abitazioni private e attività pubbliche. Tutti i partecipanti riceveranno una pergamena.

Matteo Vincenzi