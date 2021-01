Presta la sua auto a dei ladri: denunciata per favoreggiamento una 20enne reggiana

MARCARIA Nella giornata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Marcaria hanno denunciato una donna, E.B., classe 2001 nata a Guastalla e residente a Castelnovo di Sotto, per favoreggiamento, in quanto la sua autovettura era stata utilizzata per commettere un furto nei mesi scorsi.

Il fatto risale alla metà di novembre, quando ignoti, a bordo di una Golf di proprietà della giovane, a Cesole di Marcaria rompevano il finestrino dell’autovettura di una 55enne del luogo e le sottraevano la borsetta, con all’interno il portafoglio, per poi dileguarsi velocemente.

Una volta ricevuta la denuncia della vittima, i militari della Stazione di Marcaria hanno dato via all’attività investigativa, che attraverso le testimonianze e le telecamere di sorveglianza ha portato ad individuare l’autovettura utilizzata, la Golf appunto della giovane emiliana.

Davanti alla richiesta di spiegazione dei militari, la donna non ha però fornito giustificazioni plausibili, impedendo di fatto il rintraccio dei ladri, ed è stata quindi deferita all’Autorità Giudiziaria di Mantova per favoreggiamento.