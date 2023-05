Prevenzione spaccio: controlli dei Cc a Poggio e Suzzara

SUZZARA – Massima attenzione a tutti i luoghi di aggregazione al fine di prevenire eventuali attività di microcriminalità. soprattutto quelle legate allo spaccio. Nella serata di giovedì i carabinieri della compagnia di Gonzaga hanno effettuato un servizio straordinario di controllo, mirato all’individuazione di persone soprattutto nei luoghi di aggregazione del territorio (esercizi commerciali e parchi) nei comuni di Poggio Rusco e Suzzara identificando, complessivamente, un centinaio di persone, sottoponendo a controllo 25 mezzi e procedendo alla contestazione di 5 violazioni al codice della strada.

In particolare, nel comune di Suzzara, i militari della locale stazione sono stati affiancati da personale della polizia locale di Suzzara ed hanno passato al setaccio diversi parchi pubblici, luogo di aggregazione di giovanissimi, per prevenire e reprimere eventuali condotte illecite, alcune legate al.consume si sostanze stupefacenti. Il servizio di giovedì sera dimostra come ci sia la massima attenzione da.parte dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale nei luoghi di ritrovo sopratutto di giovanissimi; in particolare l’Arma sottolinea anche come vi sia da tempo un proficuo rapporto di collaborazione con la polizia locale che, peraltro, si sta rivelando importante per una maggiore forza di controllo sul territorio. Come ci ha precisato il Comandante della Compagnia di Gonzaga, Giuseppe Fiore, nello specifico dell’ultima attività di controllo il dispiegamento di mezzi e uomini è stato di quindici militari in totale e di cinque agenti di polizia locale.