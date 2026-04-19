Principio d’incendio di pannelli fotovoltaici sul tetto di un’azienda di Ceresara

CERESARA Un principio d’incendio dei pannelli fotovoltaici sul tetto di un’azienda di Ceresara ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. E’ successo ieri alle 16.30 call’interno di una azienda produttrice di cavi elettrici nel comune di Ceresara in via Libertà dei popoli. Sul posto sopraggiungeva la squadra vigili del fuoco del distaccamento di Castiglione delle Stiviere con APS (autopompa serbatoio), un ABP (autobotte) e l’autoscala dalla sede centrale di Mantova. Le squadre in posto riuscivano velocemente a ripristinare tutte le misure di sicurezza.