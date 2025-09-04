Progetto Polis, l’ufficio postale chiude fino ad ottobre

PONTI SUL MINCIO Da oggi e per poco meno di due mesi, l’ufficio postale sito in piazza Parolini a Ponti sul Mincio sarà interessato da alcuni interventi di ristrutturazione e di ammodernamento, destinati a migliorare la qualità dei servizi erogati e dell’accoglienza offerta. Tutto questo secondo quanto è previsto dal progetto Polis, un’iniziativa ideata da Poste Italiane e finanziata con i finanziamenti del Pnrr per fare degli uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti la dimora dei servizi digitali, attraverso la creazione di sportelli unici che possano rendere semplice e veloce l’accesso da parte della cittadinanza ai vari servizi della pubblica amministrazione. L’obiettivo è quello di favorire e sviluppare la coesione economica, sociale e territoriale della nazione, superando il cosiddetto digital divide, sostenendo il rilancio di comunità periferiche e portando i servizi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione all’interno degli uffici postali dei vari comuni. Durante il periodo dei lavori, in modo da garantire la continuità di tutti i servizi, sarà comunque possibile rivolgersi all’ufficio postale limitrofo, situato in via Umberto I a Monzambano, secondo i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35, il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35, con servizio di ATM Postamat attivo 24 ore su 24, oppure recarsi agli uffici postali dei comuni nelle vicinanze, a Volta Mantovana, Solferino e Cavriana. L’ufficio postale di Ponti sul Mincio riaprirà, salvo imprevisti, il prossimo 22 ottobre.