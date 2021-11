Promette di regalare la macchina ma è un truffa

VIADANA Tutto ha avuto inizio quando una donna residente a Viadana inseriva su un sito internet un annuncio per la ricerca di un’autovettura da acquistare ad una cifra modica. La signora veniva quel punto contattata da un 57enne, che raccontandole di poterle regalare la Fiat Punto della nonna appena deceduta, le chiedeva solamente di accollarsi le spese per il passaggio di proprietà. La donna acconsentiva e accreditava su una carta di credito prepagata – intestata ad un 74enne – la somma di circa 400 euro.

Dopo aver fatto la ricarica del titolo di credito la vittima veniva a quel punto contattata dal 57enne che, nel darle appuntamento nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza, iniziava a flirtare con la donna che rifiutava le avances ed insospettitasi chiedeva più volte al 57enne di restituirle il denaro già accreditato, ma l’uomo nel frattempo si era reso irreperibile. A quel punto la donna decideva di rivolgersi ai carabinieri facendo scattare la denuncia i due cittadini, entrambi italiani, per il reato di truffa in concorso.