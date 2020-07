“Bike-In Arte” porta la Grande Arte all’Arena Campo Canoa

MANTOVA Comincia all’Arena Campo Canoa la rassegna Bike-In Arte, dedicata al mondo de “La Grande Arte al Cinema”, che riprenderà tre dei film di maggior successo dedicati al mondo museale e artistico mondiale dell’ultimo anno e che vedrà l’introduzione del film, prima di ciascuna proiezione, di Italo Scaietta, presidente di Amici di Palazzo Te. Si comincia martedì 21 luglio (e poi si proseguirà un martedì no e uno sì) con Ermitage – Il potere dell’arte, il film che racconta del grandioso museo di San Pietroburgo in maniera inedita ed emozionante, attraverso i secoli della storia Russa e le vicende culturali che hanno portato allo sviluppo delle sue collezioni nel cuore della città. A guidare lo spettatore in questo viaggio ci sarà l’attore Toni Servillo: sarà lui a far respirare lo spirito dei luoghi e delle sue anime baltiche e a presentare le bellezze dell’Ermitage e di San Pietroburgo. Immagini spettacolari porteranno nei grandiosi interni del Museo e del Palazzo d’Inverno, nel Teatro, nelle Logge di Raffaello, nella Galleria degli Eroi del 1812, percorrendo la grande arte europea e luoghi ricchi di memorie. Il 4 agosto ci sarà Frida – Viva la Vida, documentario dedicato a Frida Kahlo, artista amata in tutto il mondo che è stata capace di costruire una potente autobiografia per immagini e di raccontare con intensità la sua storia: il dolore fisico, il dramma dell’amore tradito e degli aborti, l’impegno politico. Conclude la rassegna Impressionsti segreti, il 18 agosto, che racconta la rivoluzione artistica del movimento impressionista attraverso cinquanta tesori nascosti, opere di Manet, Caillebotte, Monet, Berthe Morisot, Cézanne, Sisley, Signac, che saranno punto di partenza e di arrivo nell’approfondimento dei percorsi dei singoli autori e delle peculiarità del movimento.

L’arena si trova in uno spazio realizzato appositamente per godere delle migliori proposte culturali in sicurezza, seguendo tutte le norme anti-Covid, con postazioni sedute distanziate e con lo spazio per eventualmente parcheggiare la propria bicicletta (ma sarà possibile raggiungere il Bike-In anche a piedi o in auto, usufruendo per quest’ultima del parcheggio di Campo Canoa). È possibile prenotare il proprio posto scrivendo a cinearenaestiva@aristonmantova.it. Prezzo d’ingresso di 6€ (5€ ridotto – per ragazzi fino a 12 anni e over 65).