Quadri d’autore al museo virgiliano di Pietole

PIETOLE (Borgo Virgilio) – Nell’ambito dell’iniziativa culturale “Passaggio a Palazzo”, ieri mattina è stata presentata in municipio a Cerese la mostra pittorica dell’artista Paola Rossi che verrà inaugurata questo venerdì alle ore 17.30 presso gli spazi del Museo Virgiliano di Pietole, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ad introdurre l’evento c’erano il vicesindaco di Borgo Virgilio Elena Dall’Oca e l’assessore Teresa Amatruda. Da sempre appassionata e abile nelle tecniche manuali creative, nel 2018 decide di cimentarsi con i primi corsi di pittura ad olio. E i risultati sono stati più che soddisfacenti, tanto che nel 2021 decide di iscriversi all’Accademia di Disegno di Palazzo Ducale. «In quel contesto mi si è aperto un mondo; un mondo di opportunità – svela Paola Rossi -. Con il coordinatore Giorgio Foroni ho sperimentato nuove tecniche, imparando a rappresentare non solo quello che vedevo ma come lo vedevo, in un percorso affascinante tra colori e pura bellezza. Ho voluto inaugurare la mostra il 25 novembre perché quel giorno del 2021 mi sono sentita di creare qualcosa che celebrasse tale giornata – ha detto l’artista«. La mostra resterà aperta al pubblico ogni sabato e domenica pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.30) fino a domenica 11 dicembre. (ma.vin)