Ad Asola arriva la pista di pattinaggio nonostante i rincari

ASOLA – Per valorizzare e rivitalizzare l’intero centro storico, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giordano Busi, nonostante i forti aumenti dei costi energetici degli ultimi tempi, ha deciso di installare anche quest’anno in piazza XX Settembre una grande pista di pattinaggio su ghiaccio per adulti e bambini, indubbiamente una delle attrazioni più attese del Natale asolano. L’installazione sarà attiva per tutto il periodo natalizio, dal primo dicembre al nove gennaio 2023.

«Negli anni passati – spiega l’assessore alla promozione del territorio Nicolò Orsini – l’attrazione trovava spazio in un’area esterna nei pressi del palazzetto dello sport, ma da un paio di anni abbiamo ritenuto importante spostarla per valorizzare il centro storico con i negozi e le attività commerciali. Volevamo un’iniziativa che attirasse sia le persone del comune ma anche quelle dei paesi limitrofi. Essendo il periodo di Natale, le persone potrebbero così cogliere l’occasione anche per fare shopping nei negozi asolani.

Ogni anno il comune promuove infatti numerosi eventi ed iniziative in occasione del periodo natalizio, in collaborazione con le associazioni locali e privati, finalizzate alla promozione del territorio, oltre a creare occasioni di richiamo di pubblico verso la cittadina.