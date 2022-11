A San Giorgio riapre il bar del centro Kahlo: il Comune cerca un gestore

SAN GIORGIO BIGARELLO – Il centro culturale di San Giorgio Bigarello, quello di via Frida Kahlo, avrà finalmente un bar dopo la chiusura avvenuta nel 2019. L’amministrazione comunale di San Giorgio Bigarello ha infatti indetto una gara per trovare un soggetto a cui poi affidare la gestione dell’esercizio. Le domande, da parte chi fosse interessato, possono essere inoltrate entro il 21 dicembre. L’importo canone annuo, esclusi gli adeguamenti Istat, è di 5mila euro. Questi, in sintesi, le modalità e alcuni dettagli utili a chi volesse partecipare. Soddisfazione rispetto a questo fatto, in particolare, arriva dal consigliere della lista Benessere diSan Giorgio Bigarello, Pierluigi Flisi il quale ha da sempre chiesto al Comune più attenzione nei confronti di associazioni che avrebbero potuto occupare gli spazi del centro.

«Il centro culturale di San Giorgio Bigarello tornerà finalmente ad avere un bar e quindi a valorizzare maggiormente quegli spazi di aggregazione – afferma il consigliere -. Abbiamo segnalato da tempo l’inerzia dell’amministrazione comunale e l’incomprensibile allontanamento di alcune associazioni dagli spazi del Centro. Ora speriamo che si recuperi il tempo perduto e si correggano gli errori passati. Noi siamo disponibili e pronti a dare una mano e a condividere le nostre proposte.” Gli spazi adibiti a bar hanno visto succedersi diverse gestioni fino alla chiusura definitiva nel 2019. Da allora gli spazi sono stati utilizzati come aula studio collegata alla biblioteca».