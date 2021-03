Quintali di lattine e bottiglie finite nel Dugale a Roncoferraro, è giallo

RONCOFERRARO – Migliaia di lattine e bottigliette che intasavano canale Dugale lungo via Costa a Roncoferraro, nei pressi del circolo Serenissima. Questa la scena che all’alba di ieri si sono trovati davanti alcuni residenti, poi immediatamente segnalata alle autorità comunali. Ma se inizialmente si era pensato che potesse trattarsi dell’ennesimo gesto d’inciviltà da parte di qualche sciagurato a cui, purtroppo, siamo desolatamente abituati, con il passare delle ore si è fatta strada un’altra ipotesi – ovviamente da approfondire – secondo la quale il cumulo di rifiuti finiti in acqua sarebbe la conseguenza di un errato svuotamento tra due mezzi preposti alla raccolta e al trasporto del materiale differenziato. Tra i primi a raggiungere il posto anche il vicesindaco Davide Nicchio e la comandante della Polizia locale Cristiana Fortunati , oltre ai tecnici dell’ufficio ambiente. «Abbiamo immediatamente allertato al Tea, che ha poi inviato i propri uomini per recuperare il carico e liberare il canale dai quintali di vetro e alluminio – ha spiegato Nicchio -. Tuttavia per completare le operazioni di pulizia, francamente eseguite alla bene meglio, sono dovuti intervenire anche alcuni volontari del circolo Serenissima che ringraziamo». Sull’episodio vuole vederci chiaro anche il sindaco Sergio Rossi, che ha inoltrato una lettera a Tea per chiedere delucidazioni sull’accaduto. «Prima di trarre conclusioni meglio attendere l’esito delle indagini in corso; tuttavia, visto che siamo in tema, mi duole ricordare che vi sono ancora troppi sconsiderati che perseverano nell’abbandonare selvaggiamente i rifiuti per le campagne. Comportamenti inqualificabili che l’amministrazione continuerà a reprimere con determinazione, ma per essere più incisivi c’è bisogno del sostegno e delle segnalazioni dei cittadini».

Matteo Vincenzi