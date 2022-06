Ragazzina di 12 anni sparita da 48 ore. L’appello del padre: chi sa qualcosa mi aiuti

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Da quasi 48 ore non sa più nulla di sua figlia, una ragazzina di 12 anni che una settimana fa era fuggita da casa andando dalla madre, che è in fase di separazione con il padre della ragazzina. L’altro ieri sarebbe dovuta entrare 8n una comunità protetta ma invece è scomparsa. Questa sparizione di minorenne a Castiglione delle Stiviere non farebbe temere per ora un epilogo tragico come quello avvenuto alcuni giorni fa a Catania, anche se la vicenda sembra rientrare nelle schermaglie tra ex in cui i figli diventano oggetto del contendere tra ripicche e vendette. La denuncia di scomparsa della 12enne sarebbe stata presentata ai carabinieri ieri dalla madre, una 35enne. Stando a quello che sostiene il padre, un 40enne, la scomparsa però risalirebbe alle 24 ore precedenti. Proprio l’altro ieri alle 13.30, orario della sparizione, la ragazzina avrebbe dovuto essere presa in consegna dai servizio sociali e portata in una comunità. La 12enne sarebbe stata già affidata ai servizi sociali che l’avevano collocata presso l’abitazione del padre. Lì sarebbe rimasta fino a una settimana fa, quando è sparita lasciando comunque una lettera al genitore nella quale gli faceva sapere di avere deciso di andare a vivere da sua madre. «Mi sono subito rivolto ai carabinieri – ha raccontato il 40enne – che mi hanno detto che sarebbero andati a prenderla per portarla in comunità nel giorno stabilito. Giunto però questo giorno, ovvero giovedì scorso, la 12enne sarebbe sparita dalla circolazione, «e l’ultima volta che è stata vista – aggiunge il 40enne- sarebbe stata insieme a sua madre». L’uomo ha anche aggiunto di avere segnalato immediatamente la scomparsa della figlia alle forze dell’ordine, ma che solo ieri nella tarda mattinata l’ex moglie si sarebbe presentata in caserma per denunciare la sparizione della figlia. Riguardo ai contorni di questa vicenda che riguarda una separazione il 40enne avanza delle proprie ipotesi, al netto delle quali resta comunque in forte ansia per la figlia, a prescindere che abbia deciso di andare a stare dalla madre. «Non so più niente della mia piccola da due giorni – conclude l’uomo lanciando un appello -; chi può mi aiuti a ritrovarla».