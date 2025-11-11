Recuperate quattro auto rubate: in fuga i ladri intercettati dai carabinieri di San Giorgio Bigarello

SAN GIORGIO BIGARELLO – Nella notte tra ieri e oggi, 11 novembre, i carabinieri di San Giorgio Bigarello hanno recuperato quattro autovetture rubate, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato quattro auto sospette che, alla vista della pattuglia, si sono date a precipitosa fuga. I conducenti, dopo aver abbandonato i veicoli, sono riusciti a far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. Dagli accertamenti è emerso che le auto, tre Alfa Romeo Giulietta e una Fiat 500L, erano state asportate nel corso della notte nei comuni di Chiari (Brescia) e Castelbelforte. Grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma, i veicoli sono stati recuperati e verranno restituiti ai legittimi proprietari.