Pallavolo serie B m – Fattori: “Bravo Gabbiano, raggiunto il primo obiettivo”

CERESE Il Gabbiano Top Team sabato, battendo 3-1 il Cavaion, ha riscattato la sconfitta dell’andata per 3-2 e ha avuto la certezza matematica di chiudere al comando il girone C2. Il sestetto di Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni terminerà di fatto la prima fase sabato 10 aprile a Trento, col recupero della penultima di ritorno col Bolghera.

«Per quanto concerne la gara contro il Cavaion, sapevamo in partenza che la squadra era attesa da una sfida molto complicata – spiega il presidente Paolo Fattori – I veronesi non erano secondi per caso. Squadra giovane, magari non alta, ma pur sempre competitiva che merita quella posizione in classifica, e infatti ha subito vinto il primo set. I ragazzi però non si sono scoraggiati e sono riusciti a recuperare e vincere gli altri tre parziali. Con questo successo abbiamo riscattato la sconfitta al tie-break dell’andata e avuto la certezza di vincere il girone, che era il nostro obiettivo. Torneo anomalo per il semplice motivo che con i rinvii si spezzetta il ritmo, non è facile tenere alta la concentrazione e allenarsi sempre ad alti livelli. Anche a Trento nel recupero col Bolghera l’impegno della squadra non verrà meno, per cercare di ottenere un’altra vittoria. Sino ad ora abbiamo perso pochi punti per strada. Domani (oggi, ndr) o al massimo entro martedì la Federazione farà sapere come si svolgerà la seconda fase». Ora uno sguardo alle altre mantovane: nel girone C1 la sconfitta interna di Scanzorosciate col Valtrompia consente al Viadana, se vince da tre a Grassobbio nel recupero, di chiudere al primo posto. Nella B1 femminile, la Nardi Volta è al comando nel gruppo C1, mentre Porto, nello stesso girone, da matricola con il quarto posto sino ad ora ha fatto bene. «Direi che si tratta di un ottimo risultato – chiude Fattori – per tutto il movimento pallavolistico mantovano avere quattro sestetti ai vertice».