Lavoro, il M5S di S.Giorgio: “Le persone devono tornare al centro”

SAN GIORGIO BIGARELLO – Dal report dell’Istat di maggio sull’andamento del mercato del lavoro si evince, rispetto al mese di aprile 2020, una diminuzione dell’occupazione. Torna così a crescere anche il numero di persone in cerca di lavoro. «Una situazione che anche a livello locale necessita di soluzioni – afferma il capogruppo del M5S in consiglio a San Giorgio Bigarello, Paolo Bordini -. I Comuni hanno molteplici capacità d’intervento in piena coerenza con la funzione di sviluppo del territorio e di sostegno alle imprese, ma servono progetti e risorse che tornino a mettere al centro la persona. Le competenze dei lavoratori devono diventare il fulcro del cambiamento e del rinnovamento, bisogna pensare alla formazione come a un processo che metta insieme i bisogni formativi del lavoratore e le strategie dell’impresa». A tale riguardo, Bordini ha protocollato una mozione che in realtà è una proposta di miglioramento del servizio. «Le imprese – prosegue il pentastellato – hanno la possibilità di mettere in formazione i loro dipendenti per un massimo di 250 ore ciascuno, fruibili in 90 giorni o 120 se coinvolti i fondi paritetici interprofessionali. Nel Comune di San Giorgio Bigarello avere nello sportello “informa-giovani” le richieste di personale di alcune aziende è sicuramente utile, ma uno specifico e aggiornato report che guardi alle competenze ricercate nel nostro territorio sarebbe ancor più utile per creare un modello in grado di restituire centralità alla persona, per questo serve guardare al futuro e non a richiami ideologici e sistemi fordisti». (ma.vin)