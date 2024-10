Rugby – Mantova, Giovanni Baraldi all’Accademia U19

Mantova Soddisfazione in casa Rugby Mantova: Giovanni Baraldi, giovane dell’Under 18, è stato chiamato a partecipare per la stagione 2024/25 all’attività del centro di formazione permanente (CDFP) U19 di Milano. Questo prestigioso riconoscimento è un motivo d’orgoglio per tutta la società mantovana che, da anni, investe con passione nello sviluppo dei giovani talenti: dall’attività di scouting al professionale lavoro che c’è dietro il settore giovanile. È il primo anno di inserimento nel progetto anche per alcuni ragazzi dell’U17 (annata 2008) e Baraldi è proprio uno di questi. Solamente in 9 sono stati scelti tra i coetanei delle regioni di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Nel complesso, in Italia, solo 90 ragazzi su 29 mila praticanti delle annate 2006-2007-2008, divisi nei tre centri di formazione, sono stati selezionati. Queste le parole di Giovanni: «Sono entusiasta per questo nuovo capitolo del mio percorso. Mi sono trovato molto bene con lo staff, i compagni e la nuova scuola già in questi due primi mesi. Riconosco che è un’opportunità rara di crescita non solo sportiva ma anche personale, per cui ringrazio la F.I.R. per la fiducia e tutti coloro che mi hanno aiutato a coltivare la mia passione. Ringrazio in particolare il mio club, il Rugby Mantova, che mi ha cresciuto e seguito durante il mio percorso ed il Rugby Viadana che mi ha dato la possibilità di giocare con loro in questi ultimi due anni, tutti i dirigenti, gli allenatori ed i compagni che ho avuto e che mi hanno fatto amare ancora di più questo sport. Ovviamente un ringraziamento speciale va alla mia famiglia per l’amore, il sostegno e l’incoraggiamento costante».