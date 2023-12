Gioco del Lotto, a Gazzuolo è stato centrato un terno sulla ruota di Roma da 14mila euro

GAZZUOLO – Gazzuolo baciato dalla fortuna nell’ultima estrazione di ieri pomeriggio nel gioco del Lotto. E’ stato infatti centrato un un terno da 14mila euro sulla ruota di Roma. Un vincita che, ovviamente non ti cambia la vita, ma che può comunque, di questi tempi, essere assai utile. Tenuto conto del fatto che sotto Natale i soldi non bastano mai per regali e per pranzi e cene. Più fortunato è stato, invece, il vincitore del gioco del 10eLotto residente in un altro Comune della Lombardia e per la precisione a Casnigo, una località di 3 mila abitanti in provincia di Bergamo. Qui è stato infatti centrato un “9” da 50mila euro a fronte di una spesa di 2 euro. La giocata è stata effettuata nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti, E’ stata registrata anche la vincita da 30.000 euro a Milano per effetto di un “8”. E sempre nel capoluogo lombardo sono stati vinti 10.000 euro grazie ad un “4”.