Riapre il ponte Menadizza a San Benedetto Po

SAN BENEDETTO PO Il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po è intervenuto sul ponte di Strada Menadizza a San Siro di San Benedetto Po, sul canale Collettore Principale, chiuso per alcuni mesi per poter svolgere lavori di consolidamento e miglioramento della struttura e del paramento murario.

L’intervento, svolto da una ditta esterna, è stato finanziato dalla Struttura Commissariale per 256.000 € a seguito dei danni causati dal sisma del 2012.

Abbiamo appena svolto il collaudo – commenta con soddisfazione il Presidente Simone Minelli – e oggi il ponte può riaprire, con grande sollievo dei residenti, che ringraziamo per la pazienza nel subire il disagio della chiusura della strada. Purtroppo, i lavori si sono protratti più a lungo del previsto a causa di imprevisti ed anomalie nella struttura emersi durante i lavori, per cui è stata richiesta una proroga. Finalmente però l’attesa è finita, e il ponte è di nuovo percorribile in tutta sicurezza: per questo vogliamo ringraziare la Struttura Commissariale, che ha permesso di realizzare il progetto, e l’Amministrazione comunale per la proficua collaborazione”.