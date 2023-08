Rubano occhiali all’Iper, beccati anche grazie all’aiuto dei clienti

BORGO VIRGILIO – Hanno fatto incetta di occhiali firmati (Gucci, Versace, Armani) per un valore di circa 2mila euro e poi sono fuggiti a piedi in direzione Cappelletta, ma poco dopo sono stati beccati dai poliziotti . Sono i tre giovani, probabilmente minorenni, che nel tardo pomeriggio di ieri hanno rubato una dozzina di paia di occhiali nell’ottica Vision del centro commerciale Virgilio. Prima avevano studiato la situazione con un giro di perlustrazione, quindi si erano seduti su una delle panchine poste davanti alla struttura, non passando inosservati per via delle capigliature biondo ossigenato e per il volume alto della radio che avevano con loro. Intorno alle 19.40 il blitz: hanno notato le due commesse impegnate con le rispettive clienti e con un guizzo hanno arraffato gli occhiali che avevano a portata di mano. A dare l’allarme le stesse commesse e la guardia giurata della CoopService, in attesa dell’arrivo degli agenti della Questura che, grazie alla collaborazione di alcuni avventori, sno riusciti a fermarli in via Fratelli Cervi a Ceresere.

Matteo Vincenzi