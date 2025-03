Villimpenta, una quarantina all’incontro con l’associazione “Invictus”

VILLIMPENTA – Una quarantina le persone che domenica mattina hanno partecipato all’incontro promosso dal Centro Studi “Invictus” svoltosi presso la sala consigliare di Villimpenta. “Riscoprire come le illusioni e i desideri sono illuminazione” era il tema al centro del convegno di Invictus, associazione culturale che ha come scopo la promozione di un nuovo Umanesimo per costruire un tempo e una società sostenibile per le attuali e future generazioni. Al tavolo dei relatori erano presenti il presidente Giovanni Littera, il quale ha illustrato l’attività del movimento spirituale indipendente, mettendo a confronto le idee secondo i dettami del buddismo di Nichiren Daishonin nell’ottica di trovare un punto d’incontro libero e collaborativo con le altre regioni, Angela Salvatore e Andrea Zanni. «Ridare speranza alle persone, risvegliandone le coscienze e il potenziale umano, anche per formare leader che si assumano le responsabilità di contribuire al cambiamento di modelli nefasti che hanno portato a un modo caratterizzato da conflitti, sofferenza e miseria», è uno dei punti cardini su cui Invictus basa la propria attività. (ma.vin)