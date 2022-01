Suzzara, interventi sui futuri seggi elettorali

SUZZARA – Suzzara Il Comune di Suzzara ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno alcuni immobili di proprietà comunale individuati come idonei ad ospitare i seggi elettorali, rendendone così possibile lo spostamento definitivo dalle scuole.

Già alcuni mesi fa erano stati identificati locali alternativi alle scuole per evitare l’interruzione delle attività scolastiche in occasione di elezioni. A beneficiare dello spostamento saranno le scuole infanzia Aporti, primaria Visentini, secondaria di primo grado Pascoli, infanzia Arcobalena di Tabellano.

In particolare si tratta di un intervento all’ex ufficio postale di Tabellano con la riorganizzazione funzionale degli spazi interni al fine di creare locali adatti allo svolgimento delle operazioni di voto; la sistemazione dell’area di pertinenza esterna in comune con il giardino della scuola materna “Arcobalena” al fine di risanare l’area da vegetazione infestante e creare una ridistribuzione e separazione dell’area di pertinenza della scuola. Lo spazio dell’ex ufficio postale, una volta recuperato e adattato, potrà essere utilizzato durante tutto l’anno come sala civica della frazione di Tabellano.

Anche il Centro Sociale di viale Libertà è stato individuato come spazio idoneo ad ospitare seggi elettorali; qui sarà effettuato un intervento sullo spazio di fronte al cancello principale con la creazione di pavimentazione per accedere alla struttura in sicurezza e fare da raccordo con la sede stradale. Saranno, infine, effettuati lavori per il trattamento delle superfici murarie e tinteggiatura all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Montecchi che ospita l’ufficio.