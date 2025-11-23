Rissa alla fermata dell’autobus a Viadana. Denunciati otto ragazzini

VIADANA Quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viadana sono arrivati sul posto, hanno trovato solamente un ragazzino: era solo e ferito. Poco prima infatti alla centrale operativa era arrivata una chiamata d’emergenza che avvisava come in piazza Libertà, vicino alla fermata del bus, fosse in corso una rissa tra giovanissimi.

L’episodio si è verificato giovedì (tre giorni fa) e ora, dopo una rapida indagine, i militari hanno denunciato ben otto ragazzini, residenti tra Viadana e Casalmaggiore, per il reato di rissa. Si tratta di sette giovanissimi di nazionalità indiana e di uno di nazionalità pakistana, di età compresa tra i 14 e i 19 anni. I maggiorenni quindi, come da prassi, sono stati denunciati alla Procura di Mantova; i minorenni invece alla Procura dei minori di Brescia.

I motivi della rissa non sono noti e probabilmente nemmeno lo saranno mai. In ogni caso nel giro di breve i ragazzini dalle parole sono passati ai fatti, e in altrettanto pochi momenti si è scatenata una vera e propria rissa con botte e calci.

Quando i Cc sono arrivati sul posto, come detto, hanno trovato solamente un ragazzino ferito. I sanitari del 118 intervenuti, dopo le primissime cure, lo hanno portato in pronto soccorso dove è stato medicato e infine dimesso con una prognosi di dieci giorni. Grazie alle telecamere i Cc hanno poi individuato gli altri partecipanti: per tutti e otto è scattata la denuncia.