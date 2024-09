Ritrovato vivo dopo due giorni in un fossato l’anziano scomparso da Campitello

CAMPITELLO (Marcaria). E’ fortunatamente vivo l’anziano di Campitello scomparso lunedì verso sera. L’87enne è stato ritrovato verso le 11.20 di questa mattina dai vigili del fuoco che lo hanno visto dall’elicottero, ora è ricoverato in ospedale a Mantova ma sarebbe in buone condizioni. L’uomo, ex sarto, era uscito a piedi per andare a fare la spesa. Poi, probabilmente perché è inciampato, è caduto in n fosso lungo la strada 420 (via Montanara sud). Contuso e dolorante l’anziano non è riuscito a risalire la sponda e ha passato quindi due giorni bloccato, ma riparandosi con rovi e foglie è riuscito a scampare alle temperature notturne. Nessuno era riuscito a vederlo, dato che era coperto dalla vegetazione. L’uomo era scomparso da lunedì sera nella zona di Campitello di Marcaria. Probabilmente era uscito di casa per fare la spesa o per effettuare delle commissioni, e conosce molto bene la zona.