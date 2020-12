Rivalorizzato a Gonzaga dell’edificio abbandonato della Conad

GONZAGA – Il centro storico cambia totalmente volto, le vetrine sfitte e sciupate dell’ex Conad situate in Piazza Matteotti ora esibiranno immagini autentiche di scorci e angoli relativi alla cittadina Matildica e non solo, un nuovo locale lasciato a se stesso per lungo tempo è tramutato in un innovativo centro benessere, sicuramente un valore aggiunto per tutto il paese.

L’emergenza sanitaria non dà sosta, ma c’è chi non si ferma di fronte alle difficoltà e guarda al presente con la stessa fiducia che riserba nel futuro. Sono queste le motivazioni a cui si aggrappano i cittadini per andare avanti e rendere la piazza ormai desolata comunque simbolo di forza e rinascita. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, i commercianti e il Circolo Filatelico che hanno permesso una riqualificazione del polo ormai vetusto fiancheggiante la ex scuola elementare: «Mancano gli ultimi ritocchi, ma gran parte del lavoro di ripristino è quasi concluso – Spiegano gli organi comunali e il circolo – l’intervento è stato realizzato in ragione della sinergia tra istituzioni e associazioni, difatti con la nostra intesa siamo riusciti a valorizzare i punti più critici della piazza». Inoltre la medesima cooperazione ha predisposto l’installazione delle luminarie natalizie.

Le novità non si arrestano qui, al contrario inattese realtà imprenditoriali si fanno strada tra le tradizioni: Roberta Gatti in tempo di pandemia ha inaugurato il suo centro estetico riconvertendo un imponente immobile in disuso da almeno dieci anni: «Ho fatto questo perché amo il mio paese e nutro molta passione per il mio lavoro, niente di più, ci sono stati innumerevoli momenti in cui la preoccupazione derivata dall’emergenza in corso sovrastava ogni piano, ma ho ricevuto grande vicinanza da tutte le parrucchiere ed estetiste di Gonzaga». Presente all’apertura anche il sindaco Elisabetta Galeotti che definisce questo avviamento un ammirevole atto di coraggio e fiducia nel futuro.