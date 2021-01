Calcio Serie C – Mantova, con la Triestina un punto che sta stretto (0-0)

MANTOVA Il Mantova chiude il girone d’andata con un pareggio a reti bianche contro la Triestina. E’ un punto che sta stretto ai virgiliani, che per quasi tutta la partita hanno schiacciato i giuliani nella loro metacampo, mancando di lucidità negli ultimi 30 metri. Da segnalare un rigore reclamato da Cheddira nel primo tempo e un salvataggio a porta vuota del triestino Ligi su conclusione a botta sicura di Ganz nella ripresa. Per gli ospiti una sola vera occasione fallita da Mensah in contropiede nel secondo tempo. Domenica prossima altro match casalingo: al Martelli arriva la Fermana.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Il Mantova gira la boa del campionato ospitando, nell’ultima d’andata, la Triestina. Si tratta a tutti gli effetti di uno spareggio play off, essendo le due squadre appaiate al settimo posto con 28 punti. La vera delusa è la Triestina, partita con ambizioni di vertice che sta in parte tradendo. In casa Mantova, mister Troise deve fare a meno dello squalificato Tozzo: in porta c’è Riccardo Tosi. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-TRIESTINA 0-0

MANTOVA (4-3-3): R. Tosi; Bianchi, Checchi, Milillo, Zanandrea (82′ Panizzi); Lucas (82′ Mazza), Militari, Gerbaudo (77′ Saveljevs); Guccione, Ganz (91′ Zappa), Cheddira (82′ Rosso). A disp.: Bertolotti, Silvestro, Zibert, F. Tosi, Fontana, Cortesi. All.: Troise.

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi; Tartaglia, Ligi, Lambrughi, Filippini; Giorico, Lodi, Maracchi (69′ Calvano); Boultam (84′ Procaccio); Mensah, Granoche (69′ Gomez). A disp.: Valentini, De Luca, Brivio, Rapisarda, Butti, Sarno, Petrella, Palmucci. All.: Pillon.

ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore (assistenti: Dell’Olio e Pappagallo di Molfetta)

RETI:

NOTE: Ammoniti: Lambrughi, Ligi, Giorico. Calci d’angolo: 8-1

Secondo tempo

93′ Dopo 40 secondi supplementari di recupero l’arbitro fischia la fine.

91′ Esce Ganz, entra Zappa. Ultimi minuti a disposizione dei biancorossi, sempre in avanti.

90′ Tre minuti di recupero.

82′ Triplo cambio per il Mantova: escono Lucas, Zanandrea e Cheddira, entrano Mazza, Panizzi e Rosso.

80′ Contropiede del Mantova, l’azione promette bene ma termina con un nulla di fatto.

79′ Tiraccio di Filippini dalla lunga distanza, abbondantemente fuori.

77′ Cambia anche Troise: fuori Gerbaudo, dentro Saveljevs.

76′ Quella di Mensah è stata l’unica azione pericolosa della Triestina in un secondo tempo finora dominato dal Mantova.

74′ Contropiede Triestina: Mensah si invola verso Tosi bruciando Milillo, il portiere biancorosso è bravissimo a respingere in uscita il tiro.

70′ L’ex biancorosso Lambrughi è il primo ammonito del match, per un duro intervento su Guccione.

69′ Primi due cambi per la Triestina. Escono Maracchi e Granoche, ntrano Calvano e Gomez.

68′ Ennesima occasione per il Mantova, ma nessuno è pronto a deviare in porta una respinta di Offredi.

65′ I biancorossi spingono alla ricerca del vantaggio.

63′ Lunga azione dei biancorossi conclusa da Lucas che prova a sorprendere Offredi dalla destra, palla che sfiora l’incrocio dei pali e termina alta.

62′ Miracolo di Offredi che respinge di istinto un colpo di testa di Ganz. Ma l’arbitro ferma tutto per un fuorigioco di Gerbaudo.

61′ Uscita sicura di Tosi, che sta dimostrando sicurezza.

57′ Palla a campanile raccolta da Guccione che prova la conclusione al volo da fuori area. Ne esce un rasoterra pericoloso che impegna Offredi.

52′ La Triestina risponde con un tiro di Lodi da fuori area. Palla a lato.

50′ Ottima partenza del Mantova in questa ripresa.

49′ Ancora Mantova pericoloso! Ganz recupera palla, appoggia a Lucas che con uno splendido filtrante mette Guccione davanti al portiere. Stavolta Offredi è bravo a deviare la conclusione del bomber biancorosso.

47′ Occasionissima Mantova!! Offredi si lascia sfuggire il pallone in uscita, Ganz tira a botta sicura ma Ligi respinge a porta vuota.

47′ Già due corner in meno di un minuto per i biancorossi.

Comincia la ripresa. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ + 1′ Il primo tempo finisce qui. Tanto equilibrio, un rigore reclamato invano dal Mantova e reti ancora inviolate. A tra poco per la ripresa.

45′ Il quarto uomo segnala un solo minuto di recupero.

39′ Parecchi errori in questa fase, da una parte e dall’altra.

38′ Buon lavoro di Mensah che serve un ottimo pallone a Boultam, ma il numero 6 della Triestina cicca la conclusione.

34′ Primo corner per la Triestina, fallo in area di un attaccante giuliano e l’azione sfuma.

32′ Rasoterra dalla lunga distanza di Boultam, Tosi senza patemi.

31′ Ancora Mantova in avanti con Gerbaudo che ruba palla sulla trequarti, appoggia a Cheddira, lancio lungo per Ganz la cui conclusione da posizione defilata viene intercettata da Offredi.

27′ Il Mantova reclama un rigore (che sembra netto) per un atterramento di Cheddira, lanciato in area, ad opera di Mensah. L’arbitro fa cenno di proseguire tra le proteste dei biancorossi.

26′ Conclusione improvvisa di Granoche, potente ma centrale. Tosi blocca in due tempi.

25′ Da qualche minuto il Mantova ha abbassato il ritmo.

21′ Davvero poca cosa la Triestina vista fin qui. Gli alabardati si limitano a soffocare le velleità di Guccione e compagni senza creare gioco.

18′ Guccione da fuori area, rasoterra insidioso che Offredi blocca con qualche difficoltà. E’ il primo tiro nello specchio della porta dell’intera partita.

17′ Gerbaudo prova la mezza rovesciata da ottima posizione ma un difensore devia in corner.

15′ Grande equilibrio al Martelli. Non si contano occasioni da gol.

10′ Il Mantova tiene bene il campo, ma il match ancora non decolla.

9′ Lancio in profondità di Guccione che diventa un tiro. Offredi blocca senza difficoltà.

7′ L’arbitro interrompe l’azione offensiva biancorossa segnalando un fuorigioco.

6′ Secondo angolo per il Mantova. Nulla di fatto dalla bandierina, ma l’Acm guadagna un terzo corner.

3′ Sugli sviluppi del corner, Ganz prova la girata da fuori area ma colpisce male. Palla altissima.

3′ Primo corner per il Mantova, conquistato da Guccione.

Sono gli ospiti a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo: Mantova in maglia bianca con banda rossa, completo celeste per la Triestina.