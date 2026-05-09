Rogo all’hu Alto Mincio Village: fiamme nei container adibiti a deposito

MONZAMBANO / VALEGGIO SUL MINCIO – Momenti di forte apprensione ieri pomeriggio per un incendio divampato all’interno della nota struttura ricettiva “hu Alto Mincio Village”, situata nella frazione di Monte Salionze, al confine tra i territori comunali di Monzambano e Valeggio sul Mincio.

L’allarme è scattato intorno alle ore 17.30, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova è stata allertata per una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Il rogo, le cui cause restano ancora da accertare, ha interessato un’area adibita a deposito e magazzino all’interno del campeggio, avvolgendo rapidamente diversi moduli metallici. Quattro container carichi di materiali e attrezzature della struttura sono andati completamente distrutti a causa della rapidità di propagazione delle fiamme.

La massiccia mobilitazione dei soccorsi ha visto l’immediato dispiegamento sul posto di una squadra dei Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere, coadiuvata da due squadre provenienti da Bardolino e una dal comando di Verona. Gli operatori, supportati dall’impiego sinergico di due autopompe e due autobotti, hanno avviato le manovre di spegnimento riuscendo a circoscrivere l’incendio. La tempestività delle operazioni ha evitato il coinvolgimento dei restanti container adiacenti e delle vicine strutture destinate agli ospiti.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri di Valeggio sul Mincio per gestire la sicurezza dell’area, effettuare i primi rilievi di legge e avviare gli accertamenti necessari a stabilire l’origine del rogo. Al momento non si registrano persone ferite o intossicate dal fumo.