Roverbella, incendio nella notte alla bocciofila comunale: distrutto il magazzino alimentare

ROVERBELLA – Un violento incendio è divampato all’interno della bocciofila comunale di Roverbella in via Falcone. L’allarme alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova è scattato intorno alle ore 22.

Il rogo, sviluppatosi per cause ancora in corso di accertamento, ha colpito un locale chiuso adibito a magazzino per le derrate alimentari. Sul posto sono confluite d’urgenza due squadre dalla Sede Centrale di Viale Risorgimento a Mantova. I pompieri, intervenuti con un’autopompa e un’autobotte, hanno lavorato prontamente per circoscrivere le fiamme, evitando che il fuoco si estendesse all’intera struttura ricreativa.

Dopo aver domato l’incendio, gli operatori hanno avviato le operazioni di smassamento e la messa in sicurezza dei locali. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Roverbella e di Castel d’Ario per i rilievi di legge e l’avvio delle indagini per determinare l’esatta natura del rogo. Non si registrano feriti o intossicati.